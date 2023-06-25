'Еще не главное наступление': Резников прокомментировал ситуацию на фронте

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины пока еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News. Он также отметил, что ожидания результата от контрнаступления ВСУ были завышены.

"Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что наша армия пытается спасти жизнь своих военных, в отличие от российского подхода к использованию своих войск в качестве "мясорубки". Причем, текущие действия ВСУ, как заверил Резников, не главное наступление – это лишь "подготовительная операция", поскольку россияне построили "очень сильные оборонительные линии".

Министр выразил убеждение, что когда контрнаступление полностью начнется, оно будет успешным.

Напомним, ранее Резников также высказал уверенность в том, что ВСУ в течение года освободят Крым от российской оккупации. Следующий свой день рождения он намерен отмечать именно на полуострове.

В Крыму он планирует сыграть свадьбу. Напомним, что свой брак министр в 2020 году зарегистрировал на административной границе с полуостровом. Своей жене он пообещал, что когда-нибудь в Крыму состоится и их свадьба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников уже отмечал, что нынешнее наступление ВСУ не будет столь быстрым, как молниеносная Харьковская кампания в 2022 году, и займет длительное время. Он отметил, что завышенные ожидания многих украинцев от контрнаступления связаны именно с успешными операциями наших военных осенью прошлого года.

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