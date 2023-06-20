'В отличие от россиян, мы бережем своих воинов': Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается относительно медленно

Нынешнее наступление ВСУ не будет столь быстрым, как молниеносная Харьковская кампания в 2022 году и займет длительное время. Завышенные ожидания многих украинцев от контрнаступления связаны именно с успешными операциями наших военных осенью прошлого года.

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Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "НВ". Он прокомментировал ход украинского наступления и раскритиковал "диванных экспертов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что причина переоценки и завышенных ожиданий связана с событиями прошлой осенью. Осенью, я напомню, были две кампании - Херсонская и Харьковская. Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев, в частности. Хорошо продумана военная операция, хорошо спланирована и реализована. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол. Херсон, наоборот, двигался медленнее", – напомнил события прошлого года Резников.

Министр подчеркнул – сейчас нельзя рассчитывать, что наступление пройдет так же быстро, как в Харьковской операции, через совсем другую линию фронта, другой рельеф и погодные условия. Кроме того, в этом году российские оккупанты имели возможность подготовиться и плотно заминировали территорию. "Там плотность минных полей невероятна", – отметил он.

Кроме того, Резников подчеркнул, что в отличие от оккупантов украинцы берегут жизнь своих солдат. Россияне используют свою живую силу как пушечное мясо, используя тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс.

"А вот для нас, в отличие от них, главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Поэтому мы не используем тактики мясорубки. Наши офицеры, командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подгонять их , не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", – подчеркнул Резников. Он также отметил, что именно потому, что Украина не использует тактику мясорубки, потери бойцов с нашей стороны значительно меньше, чем "двухсотых" у оккупантов.

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