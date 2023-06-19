Защитники Украины продвинулись севернее Орехово-Васильевки и захватили пленных. Фото

Защитники Украины завоевали новые территориальные успехи на Запорожье и пополнили обменный фонд. Бойцы 225 ОБТТРО продвинулись к северу от Орехово-Васильевки и взяли высоту 224.0 под свой контроль.

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Об этом сообщили в Telegram-канале основательной аналитики DeepState. Также там показали фото пленных оккупантов.

Бойцы продемонстрировали также трофейные шевроны.

"Среди под**рских подразделений есть такие: 200 мотострелковая, а также букет ПВК - "вагнер", "ватараны" и "ирбис". Последние пока и для нас загадкой", – отметили военные.

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