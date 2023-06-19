Оккупанты свозят в Мелитополь трупы ликвидированных захватчиков, под Васильевкой идут ожесточенные бои – СМИ

Под Васильевкой на Запорожье идут ожесточенные бои. Своих раненых и "200-х" российские военные свозят во временно оккупированный Мелитополь.

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Об этом сообщило местное издание "Риа-Мелитополь". Отмечается, в частности, что автобусы и скорые буквально залетели в город накануне вечером.

По данным СМИ, один из автобусов поехал в морг выгружать тела ликвидированных оккупантов, а второй – в бывший детский санаторий, который россияне превратили в свой госпиталь.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье после подрыва плотины Каховской ГЭС началась паника среди российских военных. Большинство стали резко переодеваться в гражданскую одежду и скупать продукты по высоким ценам.

А на улице Гетманской в районе бывшего здания городского отдела полиции больше нет полицейской вывески. Псевдоправоохранительный орган переехал в здание госохраны на улице Ивана Алексеева.

Кроме того, во временно оккупированных Кирилловке и Мелитополе оккупанты устроили тотальную фильтрацию. Они издеваются над местными жителями, требуя у них предоставить документы для проверки и показать татуировки.

Однако на этот раз у захватчиков есть еще одна цель: они ищут собственных дезертиров, количество которых постоянно растет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военнослужащие освободили от оккупантов 8 населенных пунктов. В Минобороны подтвердили освобождение, в частности, села Пятихатки в Запорожской области;

– аналитики американского Института изучения войны высказали предположение, что, несмотря на успехи, которых достигли Силы обороны по меньшей мере на четырех участках фронта, они могут временно прекратить эти усилия, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

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