В Мелитополе после подрыва Каховской ГЭС началась паника среди оккупантов: переодеваются в гражданское и скупают продукты – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье после подрыва дамбы Каховской ГЭС началась паника среди самих российских военных. Большинство стали резко переодеваться в гражданскую одежду и скупать продукты по высоким ценам.

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Однако вычислить чужих от местных мелитопольцев не сложно – и по говору, и по манере одеваться. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местное украинское издание.

Отмечается, что 7 июня группу замаскировавшихся оккупантов заметили в ТЦ "Зеркальный", который расположен в нижней части города.

"Было очень много военных РФ. Все переодетые. У всех были закрыты лица, ходили они по магазину с оружием. Покупали очень много всего, потом садились по машинам и выезжали дальше", – поделились наблюдениями местные жители.

По их словам, "Зеркальный" считается самым дорогим супермаркетом в захваченном Мелитополе: "Там цены – космос".

Кроме того, непонятные движения горожане наблюдали и по улице Гетманской в районе бывшего здания городского отдела полиции. Ныне там больше нет полицейской вывески. Псевдоправоохранительный орган переехал в здание госохраны по улице Ивана Алексеева.

"А вот горотдел превратился в пыточную. В застенках ИВС каждый день пытают пленных, обвиняемых в терроризме. Всего в Мелитополе существует 10 тюрем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные разрушили не только Каховскую ГЭС, но и подорвали ряд прудов на оккупированной части Запорожья. Перед тем они также подняли уровень воды, что в итоге тоже привело к подтоплениям.

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