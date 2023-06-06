Не дамбой единой: оккупанты подорвали плеяду прудов на Запорожье, спровоцировав дополнительное подтопление – ВСУ

Российские захватчики не ограничились разрушением Каховской ГЭС 6 июня. Враг подорвал целую плеяду частных прудов на оккупированной части Запорожской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан. По его словам, это произошло в Акимовском районе, который временно контролируют российские войска.

Оккупанты заполнили пруды в районе поселка Переможное и села Анновка водой до максимального уровня, после чего подорвали плеяду водоемов. Это привело к дополнительному подтоплению.

Штефан отметил, что полностью затоплены были трасса на Херсон и близлежащие поля с насаждениями. На них из прудов выбросило рыбу – местные жители собирали ее руками.

"Действия врага не повредят наступлению Сил обороны", – подчеркнул офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– В Минобороны намекнули, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступление ВСУ, которое своими действиями и пытались остановить захватчики.

– Подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции и плотины спровоцирует проблемы на территории юга Украины, временно удерживаемой ВС РФ. Крымский полуостров из-за этого останется без днепровской воды, говорят в "Укргидроэнерго".

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