Оккупанты повредили Каховскую ГЭС, зафиксировано поднятие уровня воды, – журналист. Фото и видео
Российские военные преступники якобы совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, что в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины. В результате разрушения дамбы произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.
Об этом утром 6 июня сообщил херсонский журналист Константин Рыженко, предположив, что оккупанты подорвали гидросооружение изнутри. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры последствий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Есть видео с ГЕС. Подтвердилось. Собирайте вещи эвакуируйтесь. Не теряйте времени", – обратился он к жителям левого берега региона.
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