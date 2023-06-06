Оккупанты повредили Каховскую ГЭС, зафиксировано поднятие уровня воды, – журналист. Фото и видео

Российские военные преступники якобы совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, что в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины. В результате разрушения дамбы произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.

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Об этом утром 6 июня сообщил херсонский журналист Константин Рыженко, предположив, что оккупанты подорвали гидросооружение изнутри. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры последствий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Есть видео с ГЕС. Подтвердилось. Собирайте вещи эвакуируйтесь. Не теряйте времени", – обратился он к жителям левого берега региона.

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