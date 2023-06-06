Полностью разрушена: в сеть попал первый спутниковый снимок Каховской ГЭС после подрыва оккупантами

В сети появился первый спутниковый снимок, который показывает разрушения на Каховской гидроэлектростанции после того, как ее подорвали российские войска. На фото видно, что дамба уничтожена и через нее бежит вода.

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Кадр, сделанный спутником Planet Labs 6 июня 2023 года, опубликовали "Схемы". Чтобы вызвать такие разрушения, сила взрыва должна быть огромной. Это доказывает, что оккупированную ГЭС военнослужащие страны-агрессора подорвали изнутри.

Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщал, что у Украины есть доказательств перемещения россиянами взрывчатых веществ и техники для осуществления дистанционного подрыва ГЭС.

Пресс-офицер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла: даже по тому, как выглядит объект, можно исключить "ракетный удар", о котором врет пропаганда. Гидроэлектростанция была подорвана изнутри, сообщила она.

Как писал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания СНБО, посвященного ситуации на Каховской гидроэлектростанции, заявил, что освобождение Украины россиянам остановить не удастся.

– Заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя планы Сил обороны, сказала, что "по состоянию на сейчас как все по плану происходило, так и происходит".

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