Подрыв Каховской ГЭС был произведен изнутри и дистанционно: детали теракта, устроенного врагом

Российские войска совершили подрыв оккупированной Каховской гидроэлектростанции изнутри, используя взрывчатку. Детонацию они могли запустить дистанционно.

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Подробностями инцидента поделились пресс-офицер Сил обороны юга Наталья Гуменюк и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Напомним, что внутренний подрыв конструкций ГЭС враг совершил около 2:50 вторника.

Спикер ОК "Юг" в эфире "Радио Свобода" сказала, что захватчики, как всегда, начали врать о вине Украины: мол, украинские войска произвели обстрел объекта. "Никогда не видели и не слышали, чтобы российская сторона говорила что-то другое или что-то правдивое", – отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что Киев давно предупреждал о том, что ВС РФ готовят эту провокацию. Сначала противник использовал минирование территории ГЭС как шантаж. На минувшей неделе враг сбросил воду из водохранилища, затопив некоторые территории левобережья. При этом пострадал личный состав оккупационной армии, часть блиндажей, оборонных конструкций россиян недалеко от Днепра залила вода.

Теперь же оккупанты пошли на масштабное преступление. Гуменюк сказала, что они были перепуганы ожидаемым контрнаступлением Украины и им "привиделась какая-то активность" Сил обороны.

Представительница ОК "Юг" указала на то, что даже по тому, как выглядели повреждения ГЭС и дамбы, можно исключить "ракетный удар", о котором врет пропаганда.

"Видно, что подрыв произошел изнутри", – сказала пресс-офицер.

Сотрудник ГУР Андрей Юсов прокомментировал инцидент в эфире телеканала "Мы – Украина". Он заявил о наличии фактов и доказательств перемещения россиянами взрывчатых веществ и техники для осуществления дистанционного подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Юсов подчеркнул: очевидно, что это не вина Украины. "Мы же наблюдали за заминированием (оккупантами территории. – Ред.)", – сказал он. Также есть информация о том, как враг перемещал взрывчатку в машинный зал и другие объекты станции.

"Факты перемещения взрывчатых веществ, техники р*шистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва – безусловно, такие факты и доказательства есть. Они не единожды были обнародованы Украиной", – заверил сотрудник разведывательного ведомства.

Ситуация на Каховской ГЭС грозит экоцидом югу Украины. До 80 населенных пунктов (большинство из которых находятся на временно оккупированном левом берегу Херсонской области) может затопить. Также есть угроза проблем с водоснабжением, в том числе и для Крыма.

Карты вероятного подтопления:

Как писал OBOZREVATEL, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что подрыв на Каховской ГЭС стал для него шокирующим событием. Он назвал инцидент беспрецедентным и таким, который квалифицируется как военное преступление.

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