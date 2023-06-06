Глава Евросовета заявил, что шокирован подрывом Каховской ГЭС: Украина предупреждала о планах окупантов еще с осени

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что подрыв на Каховской ГЭС стал для него шокирующим событием. Да, он назвал обстрел оккупантами дамбы беспрецедентным и что это квалифицируется как военное преступление.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter. Также Шарль Мишель отметил, что страна-террорист Россия обязательно будет наказана за свои действия.

"Шокированный беспрецедентным обстрелом дамбы Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее ставленников к ответственности", – заявил глава Евросовета.

Отметим, что о заминировании и возможных последствиях взрыва на ГЭС сообщал президент Украины еще 20 октября 2022 года. Тогда Владимир Зеленский призвал, чтобы на гидроэлектростанцию направили международную наблюдательную миссию.

"Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции", – предупреждал ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, зачем кафиры взорвали Каховскую ГЭС, и чем это грозит им самим.

Ранее сообщалось, что в России после подрыва оккупантами Каховской ГЭС обвинили Украину в подготовке теракта с "грязной бомбой". Пропагандисты быстро придумали очередной фейк, чтобы взорвать доверие к украинской стороне.

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