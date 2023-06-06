Отвлекают внимание? В России после подрыва оккупантами Каховской ГЭС обвинили Украину в подготовке теракта с 'грязной бомбой'

Россия снова пытается обвинить украинскую сторону в совершенном ею военном преступлении. Так, пропагандисты заявили, что подрыв на Каховской ГЭС был подготовлен Украиной с использованием "грязной бомбы".

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Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал "РИА Новости". Российская ФСБ предоставила так называемые "подробности" по подготовке теракта по Киеву.

Пропагандисты быстро придумали очередной фейк, чтобы отвлечь внимание и оправдать свое военное преступление, подорвав доверие к украинской стороне.

"Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы, сообщила ФСБ", – нагло заявили пропагандисты после совершенного ими теракта.

Россияне даже успели придумать "аргументы" для подтверждения своих обвинений украинской стороны. Так в ФСБ заявили, что якобы Минобороны Украины создало службу с легкомоторной авиацией, чтобы доставить диверсантов для атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

"Координация использования этой авиации была поручена воинской части №3449 с условным наименованием "Легион".

Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами – для подрыва и непригодности местности для проживания", – пишут пропагандисты.

Они также утверждают, будто это подразделение совершило 5 боевых вылетов на территорию России и два пилота из этих подразделений были задержаны. Пилоты якобы дали свидетельства о совершенных терактах и будущих планах.

Напомним, что в Офисе президента Украины отреагировали на очередное военное преступление российских террористов, 6 июня взорвавших Каховскую ГЭС. Отмечается, что это несет прямую угрозу находящейся под оккупацией Запорожской атомной электростанции.

Ранее сообщалось, что утром 6 июня кафиры взорвали Каховскую ГЭС и одновременно обвинили в этом "украинскую армию". Из-за разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала стремительно падать, в опасных районах украинские власти объявили эвакуацию.

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