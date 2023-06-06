Через 5 часов вода достигнет критического уровня: на Херсонщине объявили эвакуацию из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Официальные власти Херсонщины 6 июня, из-за подрыва войсками РФ Каховской ГЭС, объявили срочную эвакуацию местного населения. Зафиксировано поднятие уровня воды, который уже через несколько часов может достичь критического уровня.

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Людей призывают собрать самые необходимые вещи и покинуть опасные районы. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Уважаемые жители Херсонщины! Российская армия совершила очередной акт террора – она подорвала Каховскую ГЭС. Через 5 часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация жителей опасных районов", – отметил он в 06:45 вторника.

Чиновник заверил, что все службы работают – ГСЧС, военные и полиция.

"Прошу собрать документы, вещи первой необходимости и ждать автобусов для эвакуации", – призвал Прокудин жителей правого берега региона.

В то же время обратился и к украинцам, которые остаются на временно оккупированном левом берегу, убеждая покинуть эту территорию.

"Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно покиньте опасную территорию!" – указал глава ОВА.

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