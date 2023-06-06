Решили разыграть особую 'карту', но: Гуменюк объяснила, зачем оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и чем это грозит им самим

Российские захватчики 6 июня совершили подрыв Каховской ГЭС ради давления на Украину, используя для этого стратегию техногенного шантажа. Однако, осознавая масштаб своих действий, они также начали эвакуацию из опасных районов.

Видео дня

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона "Единые новости". Таким образом, россияне, не имея существенных преимуществ на поле боя, в очередной раз прибегают к теракту с целью шантажа украинских сил.

"Россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет то контрнаступление", – заявила Гуменюк.

Однако, похоже, что оккупанты сами не предусмотрели масштаб совершенного, поскольку теперь сами вынуждены эвакуироваться с левого берега.

"Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются, потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже, и соответственно первая часть воды, основное затопление придется именно туда", – рассказала представитель ОК "Юг".

В настоящее время в обладминистрации создан техногенный штаб, который дает населению соответствующие рекомендации по дальнейшим действиям. Пока уточняются масштабы разрушений.

Напомним, что в сети показали , как выглядит Каховская ГЭС после подрыва оккупантами. Кадры, снятые дроном, показывают, что вода вырывается из водохранилища широким потоком.

Также сообщалось, что после того, как российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, президент Украины созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!