Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после подрыва российскими оккупантами. Видео

После того, как российские военнослужащие организовали подрыв на территории Каховской ГЭС, было разрушено дамбу водохранилища, а также турбины и генераторы. В сети показали масштабы катастрофы из разных ракурсов.

Видео дня

Видео и фото стали появляться утром 6 июня в различных Telegram-каналах. Отметим, что взрыв произошел ночью, в районе 2:00–3:00 вторника. Около 10:00 здания гидроэлектростанции практически полностью ушли под воду (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Кадры, заснятые дроном, демонстрировали, как вода вырывалась из водохранилища широким потоком.

По состоянию на 7:55 сообщалось об угрозе подтопления для таких населенных пунктов:

– правый берег: Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, частично город Херсон (районы Остров / Корабел);

– левый берег: Новая Каховка, Днепряны, Олешки и населенные пункты в районе Олешек, Кардашинка, Коханы, Голая Пристань, Рыбальче.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская гидроэлектростанция имени П. С. Непустого полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Подрыв, предварительно, был совершен в машинном зале.

Масштабы разрушений, а также то, что очевидцы слышали только один приглушенный взрыв, свидетельствуют о том, что российские оккупанты задействовали взрывчатку, которой еще в 2022 году заминировали ГЭС.

Видео, которое было снято с неба над гидроэлектростанцией, делился ранее и президент Владимир Зеленский:

В партизанском движении "Атеш" считают, что подрыв ГЭС могли совершить российские военнослужащие из 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края.

В районе 10:30 в социальных сетях появился ролик, который показывает, что Каховская ГЭС фактически полностью ушла под воду.

Как писал OBOZREVATEL:

– После того, как российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС, президент Украины созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

– Российский ученый-гидрогеолог и оппозиционный политик Юрий Медовар заявил: взрыв на Каховской гидроэлектростанции будет иметь катастрофические последствия, если на этой ГЭС нет специальной системы защиты, которая могла бы задерживать поток воды. Масштабы катастрофы также напрямую зависят от размера проема, который образовался в результате подрыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!