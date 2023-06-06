В АТЕШе рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС: один из оккупантов уже размечтался об уничтожении других дамб. Видео

В партизанском движении "Атеш" назвали исполнителей подрыва Каховской ГЭС. По данным украинских партизан, теракт совершили оккупанты из 1 батальона 205 мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края.

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Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале "Атеш". Между тем один из одиозных оккупантов-пропагандистов публично признал, что Россия совершила это ужасающее преступление.

В "Атеш" заявили, что подрыв Каховской ГЭС совершили оккупанты из 1 батальона 205 мотострелковой бригады из города Буденновск Ставропольского края. Всем причастным, судя по сообщению, следует оглядываться по сторонам.

"Движение "АТЕШ" узнало информацию, кто подорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады с города Будённовск Ставропольского края. Мы уже разослали ориентиры руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" – отмечено в сообщении.

Тем временем один из оккупантов-пропагандистов, некто Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый"), воюющий в Херсонской области, признает, что это российская армия взорвала плотину Каховской ГЭС и призывает взрывать и другие плотины на Днепре. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Оккупант признал, что российские террористы взорвали дамбу Каховской ГЭС, чтобы остановить контрнаступление украинской армии.

"Сколько, сколько я говорил, что однажды эту дамбу взорвут, когда мы оставили Херсон... Очень много про это было, но мне не верили. Точнее, верили, но не все. С тактической точки зрения про наступление на Херсонском направлении х*хлы могут забыть. Это раз. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно, организовано эвакуируют с островов наших ребят. И с прибрежной линии переместят на другие позиции. Вопрос лишь в этом. Если этот вопрос пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать нах*й – только на пользу пойдет", – заявил преступник.

Он мечтает о повторных терактах уже на других украинских гидросооружениях.

"Если все пройдет по плану, как в песне "Гражданской обороны", то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться", – призвал оккупант.

Напомним, утром 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем , в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

В ООН с утра не реагировали на преступление российских захватчиков. Вместо этого в Twitter организации появился пост о Дне русского языка.