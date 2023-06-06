Чем грозит ЗАЭС подрыв Каховской ГЭС и возможна ли ядерная авария: заявление 'Энергоатома'

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ставит под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище, используемом для охлаждения реакторов станции, стремительно снижается.

Видео дня

Сейчас ситуация контролируема, однако угроза для ЗАЭС сохраняется. О ситуации на утро 6 июня рассказали в "Энергоатоме".

"Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", – отметили в "Энергоатоме".

Там также добавили, что украинский персонал на ЗАЭС мониторит все показатели, ситуация на станции под контролем.

Новость дополняется.