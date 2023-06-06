Если на Каховской ГЭС нет защиты, волна стремительно пойдет вниз: гидрогеолог

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции будет иметь катастрофические последствия, если на этой ГЭС нет специальной системы защиты, которая могла бы задерживать поток воды. Масштабы катастрофы также напрямую зависят от размера проема, который образовался в результате подрыва.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал российский ученый-гидрогеолог, оппозиционный политик Юрий Медовар. "Сейчас пойдет волна вниз потоком и может смыть все, что находится ниже. Я вам сочувствую, это кошмар", – заявил он.

"Водохранилище состоит из двух бьефов, верхнего и нижнего. Между ними находится плотина, которая держит напор. Каховская ГЭС – низконапорная. Высота плотины 16 метров, от дна и до кромки, верха плотины. То есть перепад воды порядка 12 метров. Но все равно это очень много", – пояснил ученый.

По его словам, очень многое зависит от размера образовавшегося в плотине проема. "Один метр – это одно дело, а пятьдесят метров – это другое дело, тут уже мало не покажется. Следовательно, поток будет совсем разный".

В то же время Медовар заметил, что Каховская ГЭС строилась в 1950-х годах, в разгар Холодной войны между Советским Союзом и Западом. Поэтому в ее конструкции могла быть предусмотрена защита от подрыва плотины.

"Я не знаю конструкции плотины. По идее, там должна быть какая-то защита, какие-то ворота, которые могут преграждать поток воды, задерживать его, не пускать ниже. Возможно, такая защита есть на Каховской плотине. Она была построена при Советском Союзе, в годы Холодной войны, когда Союз готовился воевать с НАТО", – рассказал ученый.

"Если такой защиты нет, единственный вариант – эвакуация населения", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июня российская оккупационная армия совершила подрыв плотины Каховской ГЭС. Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать. Президент Украины созвал срочное заседание СНБО, объявлено об эвакуации населения.