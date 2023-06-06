Данилов о заседании СНБО после подрыва оккупантами ГЭС: ничто не остановит освобождение Украины, время которого наступило

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что освобождение Украины россиянам остановить не удастся. Так он прокомментировал заседание СНБО, которое состоялось утром 6 июня после подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

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"Кратко о результатах заседания заседания СНБО – ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", – написал чиновник на своей странице в Facebook. Он назвал акт террора, совершенный РФ, "принципиально новым этапом российской агрессии".

Как отметил Данилов, поступок захватчиков окончательно снял все маски касательно "освобождения", "борьбы с нацистами" и прочего бреда, транслируемого пропагандистами.

"Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьево-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны", – написал секретарь СНБО.

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