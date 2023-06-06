В Минобороны ответили, может ли подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлиять на планы ВСУ

Силы обороны Украины продолжат давать отпор врагу и будут освобождать наши территории от российской оккупации. Подрыв захватчиками Каховской ГЭС не остановит планы Украины.

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Ситуацию в эфире "24 канала" утром 6 июня прокомментировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что российские войска боятся наши Силы обороны, поэтому не брезгуют даже совершением катастроф – экологической, техногенной. Это, безусловно, террористические действия, сказала Маляр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Враг пытается сдержать контрнаступление защитников нашей страны, но не сможет добиться своих целей.

"По состоянию на сейчас как все по плану происходило, так и происходит", – заявила представительница МО.

Она отметила, что 5 июня на юге шли бои местного значения, противник там стоит в обороне. Генштаб об этом уже сообщает некоторое время, отметила Маляр.

По ее словам, оккупанты каждый день демонстрируют, что у них нет моральных границ, враг пробивает очередное дно и игнорирует любые нормы международного права.

В целом 5 июня заместитель министра назвала удачным днем, украинские воины на некоторых участках фронта продвигались вперед, в том числе и на Бахмутском направлении.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что освобождение Украины россиянам остановить не удастся. Так он прокомментировал заседание СНБО, которое состоялось утром 6 июня после подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

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