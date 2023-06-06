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В Минобороны ответили, может ли подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлиять на планы ВСУ

Дарья Дурова
War
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Маляр прокомментировала катастрофу на Каховской гидроэлектростанции

Силы обороны Украины продолжат давать отпор врагу и будут освобождать наши территории от российской оккупации. Подрыв захватчиками Каховской ГЭС не остановит планы Украины.

Видео дня

Ситуацию в эфире "24 канала" утром 6 июня прокомментировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что российские войска боятся наши Силы обороны, поэтому не брезгуют даже совершением катастроф – экологической, техногенной. Это, безусловно, террористические действия, сказала Маляр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анна Маляр в эфире украинского телеканала

Враг пытается сдержать контрнаступление защитников нашей страны, но не сможет добиться своих целей.

"По состоянию на сейчас как все по плану происходило, так и происходит", – заявила представительница МО.

Она отметила, что 5 июня на юге шли бои местного значения, противник там стоит в обороне. Генштаб об этом уже сообщает некоторое время, отметила Маляр.

По ее словам, оккупанты каждый день демонстрируют, что у них нет моральных границ, враг пробивает очередное дно и игнорирует любые нормы международного права.

В целом 5 июня заместитель министра назвала удачным днем, украинские воины на некоторых участках фронта продвигались вперед, в том числе и на Бахмутском направлении.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что освобождение Украины россиянам остановить не удастся. Так он прокомментировал заседание СНБО, которое состоялось утром 6 июня после подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

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