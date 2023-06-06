Оккупанты незадолго до подрыва Каховской ГЭС подняли уровень воды до рекордных 17,5 м: новые детали теракта

Российские военные специально подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к ее полному разрушению и угрозе подтопления десятков населенных пунктов Украины. Незадолго до теракта оккупанты подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя.

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В частности, захватчики повысили ее до 17,5 м. На это обратили внимание в официальном Telegram-канале проекта "Ищи своих" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Интересный факт: незадолго до подрыва Каховской ГЭС оккупанты подняли уровень воды до рекордных (!) 17,5 метра, и не открыли ворота", – говорится в сообщении.

На графике портала Hydroweb зафиксированы "манипуляции" захватчиков с поднятием и понижением уровня воды в водохранилище. Так, с декабря 2022-го по начало февраля 2023-го военные преступники опустили ее до 14 метров.

В течение последующих месяцев террористы в форме ВС РФ начали постепенно подымать уровень воды до 15-16 метров. Буквально 21 мая они повысили его до 17,54 метра, что стало рекордом для водохранилища, а потом 4 июня немного опустили.

Уже около 02:50 вторника, 6 июня, оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, и вода хлынула вниз по течению, затапливая расположенные там населенные пункты. По состоянию на 13:00, уровень воды в водохранилище упал на 1,5 метра.

"Дураку разве не понятно, что это было сделано СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы затопить как можно больше территорий", – подчеркнули авторы "Ищи своих".

Напомним: Каховская ГЭС разрушена действиями окупантов и не подлежит восстановлению, а под угрозой подтопления находится более 80 населенных пунктов. Из опасных районов идет эвакуация населения. Были названы вероятные исполнители теракта. Украинские власти обратились к международному сообществу с требованием жесточайшего наказания для РФ за это военное преступление. Подробнее о подрыве оккупантами Каховской ГЭС читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как Каховская ГЭС выглядела со спутника до теракта. Также появились жуткие кадры последствий подрыва оккупантами этого гидросооружения.

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