Появились спутниковые фото Каховской ГЭС до подрыва оккупантами: какие населенные пункты теперь может затопить

В сети показали вид со спутника на Каховскую гидроэлектростанцию до того, как ночью 6 июня ее подорвали российские оккупанты. Специалисты оценивают, что из-за действий террористов более 80 городов и сел Украины может затопить.

Видео дня

Кадры, собранные в одном видео, опубликовали в Twitter-аккаунте Tatarigami_UA. Его ведет украинский военный офицер в запасе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Автор ролика собрал спутниковые изображения, предоставленные Planet. Они охватывают период между 1 июня 2022-го и 5 июня 2023 года.

Аналитик выразил убеждение, что эти изображения могут помочь получить дополнительную информацию.

"Сейчас я жду публикации изображений от 6 июня 2023 года, чтобы иметь лучший обзор", – добавил он.

Напомним: военные ВС РФ совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС около 02:50 вторника, 6 июня. В зоне подтопления оказалось около 80 населенных пунктов.

С ряда районов началась срочная эвакуация, людям дали рекомендации, как поступать в этой ситуации. Во время нее войска РФ прибегли к очередному преступлению и обстреляли Херсон, ранив вдох полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области оккупанты пожаловались, что после подрыва Каховской ГЭС вынуждены сидеть на деревьях. Оказалось, что плавсредств у них нет, а командование не спешит присылать по своим наемникам лодки.

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