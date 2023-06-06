Оккупанты в Херсонской области пожаловались, что после подрыва Каховской ГЭС вынуждены сидеть на деревьях: командование их не спасает

Российские оккупанты, находящиеся на островах в Херсонской области, жалуются, что их не спасают. Плавсредств у захватчиков нет, а российское командование присылать за ними лодки не спешит.

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От воды оккупанты, радовавшиеся тому, что заставили украинских воинов эвакуироваться с потенциального плацдарма для контрнаступления на юге, спасаются, взобравшись на деревья. Об этом пишет один из так называемых российских "военкоров".

Российский пропагандист по фамилии Романов со ссылкой на оккупантов, оказавшихся в ловушке на островах в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил, что российское командование бросило их на произвол судьбы.

"Бойцы с мест сообщают: в результате уничтожения дамбы у наших бойцов находящихся на островах на н.п. сложилась критическая ситуация - не могут эвакуироваться (проблема с лодками), сидят уже буквально на деревьях. Скинули даже фамилии командиров", – написал пропагандист.

Напомним, утром 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем, в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.