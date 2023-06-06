Чем грозит подрыв Каховской ГЭС и какие населенные пункты может затопить: разъяснение и карта

Военные преступники из страны-агрессора РФ 6 июня совершили подрыв Каховской ГЭС, которую вместе с Северо-Крымским каналом захватили в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Поэтому ожидается подтопление близлежащих территорий, что повлечет за собой не только экологическую катастрофу, но и гуманитарную.

Видео дня

Украинские власти осудили очередной террористический акт, начали эвакуацию населения и вместе с международными специалистами мониторят ситуацию относительно угроз для Запорожской атомной электростанции. На этом фоне посторонние эксперты высказывают мнение, мол, стихийное бедствие может навредить контрнаступлению Сил обороны, но специалисты говорят, что захватчики навредят и себе. OBOZREVATEL рассказывает об угрозах, которые спровоцировал подрыв врагом гидросооружения в 5 км от Новой Каховки.

Какие населенные пункты затопит?

О возможном подрыве оккупантами Каховской ГЭС в Украине заговорили фактически сразу после ее захвата врагом. А когда осенью 2022-го стало известно, что захватчики действительно заминировали станцию, появились прогнозы по поводу последствий и того, как спасаться жителям.

Так, специалисты прогнозировали, что под водой окажутся более 80 населенных пунктов вдоль Днепра и Херсон. В зону затопления попадут города и села на левом берегу Днепра: Казацкое, Кардашинка, Коханы, Львово, Тягинка, Олешки, Голая Пристань, Песчановка и другие. В связи с опасностью Херсонский городской совет обнародовал официальные рекомендации.

Отмечалось, что катастрофическое затопление населенных пунктов вдоль Днепра произойдет уже через несколько часов после подрыва дамбы.

"Уровень воды в реке Днепр после прорыва может подняться до 5 м. Максимальный уровень будет достигнут через 13 ч 48 мин. Время стояния пика наводнения – 3 ч 30 мин", – говорили в отделе по вопросам гражданской защиты Херсона.

После того, как 6 июня 2023-го, оккупанты действительно разрушили дамбу Каховской ГЭС, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил (в 06:45 вторника), что вода уже через 5 часов достигнет критического уровня.

Из опасных районов началась эвакуация и по состоянию на 10:00 было эвакуировано 742 человека. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил вышеупомянутые прогнозы, отметив, что в зоне потенциального затопления находится около 80 населенных пунктов, большинство из которых – временно оккупированы.

Ситуация с эвакуацией усугублялась тем, что вода быстро размывала некоторые дороги. Это сделало невозможным проезд в отдельные населенные пункты, эвакуационные группы искали другие пути.

Как действовать после подрыва Каховской ГЭС?

В МВД сразу после катастрофы указали жителям Херсонщины: для того чтобы избежать увеличения разрушительных последствий, первым шагом нужно выключить все электроприборы и газовые плиты, взять документы, еду, питьевую воду и эвакуироваться в безопасные районы своих городов.

Важно также оповестить соседей и организованно оказать помощь пожилым людям и нуждающимся в посторонних усилиях для передвижения.

Какие районы Херсона должны быть безопасными?

Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, необходимо направляться в безопасные районы:

– жителям поселка городского типа Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;

– жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновола), шоссе Вячеслава Чорновола и улицы Перекопской;

– жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;

– жителям Корабельного района, в частности Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

– жителям Карантинного острова, в случае невозможности эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа зданий;

– жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

– жителям поселка городского типа Камышаны подняться до улицы Центральной;

– жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС – ловушка для самих оккупантов?

В октябре 2022 года генерал армии РФ Сергей Суровикин, который на тот момент был только назначен командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, заявил, что ВСУ готовят массированный ракетный удар по дамбе Каховской ГЭС. Его заявление совпало по времени с объявлением оккупационными "властями" Херсонской области о массовой эвакуации на российскую территорию.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке масштабной крушения на юге Украины. Он подчеркнул, что российские войска заминировали дамбы и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и эти действия следует приравнять к применению оружия массового поражения.

Американский Институт изучения войны сразу спрогнозировал, что подрыв российскими войсками Каховской дамбы после отступления с Херсона позволит им "обвинить" Украину в затоплении окрестных населенных пунктов, прикрыть свое отступление и задержать продвижение ВСУ через Днепр, а также отвлечь внимание от сообщений о своих потерях.

Интерактивные карты последствий возможного прорыва Каховской дамбы, публиковавшиеся восемь месяцев назад разными медиа, показывали: затопятся большие территории, прежде всего на левом, пологом берегу Днепра, который находится под оккупацией армии РФ.

Специалисты-гидрологи описывали примерно тот же сценарий. Были разногласия в прогнозах масштабов бедствия, но в общей картине сомневаться не было оснований. И на этом фоне, кроме гуманитарных последствий, посторонние эксперты описывали и масштабы разрушений, с которыми столкнется логистика российских войск и в какую ловушку попадут оккупанты.

Заинтересована ли в таком развитии событий украинская армия?

С начала сентября прошлого года, когда ВСУ перехватили инициативу и начали наступать на разных направлениях, военные эксперты обратили внимание на особенности тактики украинских войск. Ее даже назвали "почерком Залужного" – не устраивать кровавую бойню там, где ее можно избежать, а заставлять врага отступить или сдаться в плен под угрозой оцепления с последующим уничтожением.

Преимущество наших Сил обороны видели в том, что защитники не спешат замкнуть кольцо окружения врага, поэтому потери сводятся к минимуму, территории быстро освобождаются, оккупанты вынуждены отходить, бросая тяжелую технику и боеприпасы, они измотаны, деморализованы и часто не успевают обустроить новые оборонные рубежи, что позволяло украинским бойцам двигаться дальше, не теряя времени и человеческие резервы на ликвидацию окруженных подразделений ВС РФ.

Учитывая это, отмечали специалисты, сценарий с подрывом дамбы Каховской ГЭС не вписывается в тактику или стратегию ВСУ. Ведь невозможно планировать наступательные операции, если территория к югу от Днепра превращается в болото, и было бы глупо сводить препятствия на своем пути.

Итак, очевидно, что 6 июня своими действиями оккупанты решили разыграть особую "карту", но это грозит им самим. На это указала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, российские захватчики совершили подрыв Каховской ГЭС ради давления на Украину, используя для этого стратегию техногенного шантажа. Однако, осознавая масштаб своих действий, они также начали эвакуацию из опасных районов. Так, россияне, не имея существенных преимуществ на поле боя, в очередной раз прибегают к теракту с целью шантажа ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партизанском движении "Атеш" назвали исполнителей подрыва Каховской ГЭС. По данным украинских партизан, теракт совершили кафиры из 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденновского Ставропольского края РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!