Пик воды ожидается 7 июня: в 'Укргидроэнерго' спрогнозировали развитие ситуации после подрыва Каховской ГЭС

Пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается в среду утром, 7 июня. Через три-четыре дня она начнет спадать.

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Такой прогноз дал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он также объяснил, в каком случае на дне в Каховском водохранилище может остаться немного воды.

"Пик воды из Каховского водохранилища ожидается до утра 7 июня. Далее состоится стабилизация уровня воды. Через 3-4 дня вода начнет спадать. А на 10-й день вода уже уйдет в Черное море", – рассказал гендиректор "Укргидроэнерго".

По его словам, после этого водохранилище останется без воды, а русло Днепра к Черному морю очень смелеет.

"Там в принципе воды не будет, если мы перекроем ДнепроГЭС", – подчеркнул Сирота.

Он также пояснил, что если ГЭС не разбита внизу, то на дне водохранилища может остаться до 3 метров воды. Но если водосливная плотина разрушена на нижних отметках, то воды в Каховском водохранилище совсем не останется.

Однако, вероятнее всего, что плотина разрушена до нулевой отметки. Об этом он сказал в эфире "Донбасс. Реалии"

"По характеру разрушений и за тем, что мы наблюдаем этой ночью и до 16:00, вероятнее всего, на 90%, что водосливная плотина разрушена до нулевой отметки. И в течение четырех суток мы ожидаем, что водохранилище будет сработано до нуля", – отметил Игорь Сирота.

Также гендиректор рассказал, что ждет Херсонщину. По его словам, вода в Херсоне поднимется до трех метров, а вдоль Днепра до Черного моря будет подтоплено более 37 населенных пунктов.

Сирота также отметил, что взрыв Каховской ГЭС – настоящий терроризм, а не попытка остановить контрнаступление Украины.

Он отметил, что в действиях окупантов нет логики или инженерного решения, ведь затопить часть Херсонской области можно было и без взрывов.

"Они могли бы взорвать агрегат и нанести вред энергетике. У них есть кран. Им ничего не мешало поднять 24 затвора и спустить всю воду, достигнув такого же эффекта, затопить эту зону", – убежден Игорь Сирота.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 июня российские военные преступникивзорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины. В результате разрушения дамбы и станции, не подлежащей восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

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