Поля на юге могут стать пустынями: в Минагрополитики рассказали об ущербе аграриям от подрыва Каховской ГЭС россиянами

Уничтожение российскими оккупантами Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб сельскому хозяйству Украины. Из-за этого террористического акта РФ поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню.

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Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики Украины. В ведомстве объяснили, что в этом году вода затопит Херсонщину, а в следующем техногенная катастрофа приведет к засухе.

По информации министерства, на правобережье Херсонской области вода затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

А на левом берегу Днепра, который находится под временной оккупацией, затопление ожидается в несколько раз больше. Детальнее об этом регионе будет известно в ближайшие дни, после анализа информации и фото о размере затопления.

В то же время уничтожение Каховской ГЭС повлекло за собой дефицит воды в трех областях. Без водоснабжения остались 94% оросительных систем в Херсонской области 74% – в Запорожье и 30% – в Днепропетровской области.

Всего остановится 31 оросительная система, что в значительной степени повлияет на урожай.

"В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га. из которых мы собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов", – отметили в министерстве.

Кроме того, без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии, но и источники питьевого водоснабжения в населенные пункты.

Также подрыв Каховской ГЭС приведет к катастрофе в области рыбного хозяйства. Погибнет фауна и самого водохранилища.

"В результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достичь 95 тыс. тонн или около 4 млрд гривен. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд гривен", – подсчитали аграрии.

Напомним, в результате затопления зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке погибли около 300 животных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью 6 июня российские военные преступники взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов;

Независимый исследователь из США, физик Ричард Кордаро сообщил, что взрыв на Каховской гидроэлектростанции был зафиксирован магнитометром в Румынии. Это очередное доказательство того, что произошел именно подрыв врагом дамбы, в которую захватчики перед этим заложили взрывчатку.

Зеленский пообещал привлечь Россию к ответственности за подрыв Каховской ГЭС

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