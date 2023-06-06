Спаслись только лебеди и утки: в результате затопления зоопарка 'Сказочная диброва' в Новой Каховке погибли около 300 животных

Комплекс отдыха "Сказочная Диброва" в Новой Каховке и на Херсонщине был полностью затоплен водой после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В результате военного преступления РФ в зоопарке погибли около 300 животных.

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Об этом сообщили на Facebook-странице комплекса. Там отметили, что спастись смогли только пара лебедей и утки. Погиб даже маленький птенец лебедей, родившийся только 5 дней назад.

"Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ишак Ося, еноты Мишка, Леля, Дынька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и многие другие наши маленькие любимцы", – перечислили потерянных подопечных сотрудники зоопарка, отметив, что все было затоплено водой уже в 6 утра, когда они пришли на работу.

В сообщении отметили, что команда комплекса весь год во время оккупации пыталась спасти животных, как ни тяжело это было.

"Диброва пережила ужасную зиму без света и отопления. Валентина забрала к себе домой всех теплолюбивых животных (более 60). Все животные выжили до весны, а затем вернулись обратно в Диброву", – отметили в сообщении.

"2 рабочих Дибровы ежедневно под обстрелами, рискуя своей жизнью, ходили в зоопарк, чтобы кормить и ухаживать за животными. Низкий поклон Валентине и Вове!" – рассказали на странице комплекса.

"А сегодня "Сказочная Диброва", любимый город отдыха жителей и гостей Новой Каховки, был уничтожен оккупантами. Это страшное горе, страшная боль", – отметили в сообщении, поблагодарив всех за помощь и с грустью констатировав, что она больше не нужна.

Напомним: по данным Укргидроэнерго, пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается в среду утром, 7 июня. Через три-четыре дня она начнет спадать. На 10-й день, по словам гендиректора компании, вода уйдет в Черное море, после чего водохранилище останется без воды, а русло Днепра до Черного моря очень смелеет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 6 июня российские военные преступники взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов;

– независимый исследователь из США, физик Ричард Кордаро сообщил, что взрыв на Каховской гидроэлектростанции был зафиксирован магнитометром в Румынии. Это очередное доказательство того, что произошел именно подрыв врагом дамбы, в которую захватчики перед этим заложили взрывчатку.

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