Зеленский о подрыве оккупантами Каховской ГЭС: это крупнейшая рукотворная экокатастрофа в Европе за десятки лет

Подрыв российскими оккупантами стал величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. Характер разрушений на стратегическом объекте четко указывает, что дамба была взорвана изнутри.

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Об этом, выступая перед участниками саммита "Бухарестской девятки", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Россию "самым опасным террористом в мире" и подчеркнул: безопасность Европы и всего мира зависит от поражения России.

Глава государства подчеркнул, что Россия уже больше года контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Поэтому попытки захватчиков переложить ответственность за свое преступление на Украину абсурдны.

"Взорвать ее (дамбу Каховской ГЭС. – Ред.) как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул: столь ужасающей катастрофы Европа не видела десятилетиями.

"Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что страшные военные преступления, которые Россия совершала и продолжает совершать против Украины, а теперь еще и Европы и мира, стали следствием безнаказанности государства-агрессора. И этой безнаказанности пора положить конец

"Разве мы с вами не знаем, что же постоянно подпитывает российский реваншизм? Это вера хозяев России в то, что Европа якобы проявит слабость. Слабость – это основная надежда и ставка террористов. Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И, безусловно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", –– призвал президент Украины.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается охота. Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.

Российские пропагандисты тем временем несколько раз переобувались, комментируя подрыв Каховской ГЭС. Сначала они уверяли, что на объекте ничего не случилось, радовались тому, что украинские военные после прибывания воды вследствие теракта вынуждены были оставить плацдарм для дальнейшего освобождения Херсонщины, а когда масштабы катастрофы стали очевидными – принялись генерировать разнообразные фейки и обвинять во всем Украину.

Однако мир уловкам пропагандистов и террористов не поверил: западные лидеры один за другим называют именно Россию ответственной за ужасающий теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".

Украина в ответ инициирует срочное заседание Совбеза ООН.