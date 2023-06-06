'Поняли, что влипли': как российские пропагандисты 'переобувались' с подрывом Каховской ГЭС и почему им не поверила даже часть россиян

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили ужасное преступление: взорвали Каховскую ГЭС. Пока для них не стало очевидным, насколько серьезные разрушения понес стратегический объект и к каким последствиям может привести этот теракт, российские пропагандисты и местные гауляйтеры распространяли "успокаивающие" сообщения о том, что, мол, никаких повреждений на ГЭС не было.

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Впоследствии, с появлением все новых и новых данных об организаторах, причинах и последствиях этого устрашающего теракта, пропагандистские методички изменялись от тезисов о том, что дамба, мол, разрушилась вследствие ранее полученных повреждений до обвинений ВСУ в ударах по плотине, что якобы и привело к катастрофы Хронологию лжи российских террористов собрал херсонский журналист Константин Рыженко.

По его данным, подрыв дамбы российские захватчики совершили около двух часов ночи. Однако до рассвета оккупанты не видели, насколько серьезны разрушения стратегического объекта, поэтому активно врали о том, что с дамбой все нормально.

"Россияне еще думают, что они аккуратно взорвали небольшую часть ГЭС и подтапливают наших военных на островах. Гауляйтер Новой Каховки Леонтьев в 6:06 утра говорит, что подрыв ГЕС это бред. Ну, типа, мы не знаем, чего там поднялась вода", – пишет Рыженко, подтверждая свои слова новостью, опубликованной пропагандистами российского "РИА Новости".

В то же время, некоторые российские паблики опровергали факт подрыва, заявляя, что в сети обнародовано старое, на нем, мол, зафиксирован "подрыв небольшого участка".

"В 6:51 в Новой Каховке видят что дамбе полная ср*ка, до мамкиных стратегов начинает доходить, что они влипли. Гауляйтер Новой Каховки резко меняет риторику и говорит, подрыва не было, это уже был обстрел со стороны ВСУ. Но пропагандоны, которые еще не знают, что случилась ср*ка, продолжают работать по методичкам и продолжают забрасывать в информпространство о дамбе, которые раньше обстреливали, а потом она сама немного устала и немного сломалась", – констатировал Рыженко.

Так, тезисы о "все спокойно" об обстреле активно тиражировали российский пропагандист Подоляка и один из пропагандистских российских пабликов, якобы специализирующийся на "развенчивании фейков". В частности, делали они это и после заявления гауляйтера об "обстреле ВСУ".

"Другие телеграмм каналы, которые сотрудничают с военными, радостно скачут на одной ножке, ура, из-за подрыва каховской дамбы позиции ВСУ на островах подтапливает, ВСУ пытаются эвакуироваться и спастись, далее публикуют радостные видосы, как они наносят поражение по позициям наших ребят на островах. 08: 25", – пишет Рыженко.

Однако в конце концов масштабы катастрофы, вызванной российскими захватчиками, доходят и до самих пропагандистов РФ. И они начинают сочинять абсурдные обвинения в адрес Вооруженных сил Украины.

"Здесь понемногу до рассвета доходит, что они создали масштабную техногенную экологическую катастрофу, по масштабам почти как Чернобыль. И они начинают включать заднюю. Российское влияние на информпространство резко меняет тональность. Они мгновенно переобуваются и начинают обвинять украинскую сторону в провокациях. Мол, это операция Банковой. Ссылка на ту же "войну с фейками", которая говорила, что дамба как-то сама разрушилась. Хотя любой специалист саперного дела даст стопроцентную гарантию, что извне невозможно сделать такие разрушения, здесь повреждения нанесены методом закладки взрывчатки. Ну и дальше они уже начинают придерживаться этого тезиса, потому что то, что они натворили, это огромная международная трагедия, особенно в экологическом смысле", – отметил Рыженко.

Между тем, в пропагандистских пабликах в обвинение в адрес Украины не поверили даже часть россиян.

"А когда будет правда, кто именно это сделал?", "Что-то мне подсказывает, что через некоторое время россияне подорвут и у себя дамбу в России.....Ну, украинцы ж подорвали у себя?? Значит, скоро подорвут и русские....ждемс.... Украинцы, запасайтесь попкорном. Месть подают холодной", "Так профессионально сс*ть себе на лицо могут только русские, этого у них не отнять", "Везде, куда приходят русские, начинается разруха", "Ридовка, по ходу, не понимает, что чем больше постов на одну тему, значит, нас пытаются в чем то убедить и наегорить) где хоть какие нибудь пруфы, что это х*хлы сделали? Я в начале тоже думал, что х*хлы, а из-за количества постов дурацких думаю, что нас дурят", – пишут комментаторы.

Напомним, утром 6 июня окупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем, в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.