В Кремле сделали циничное заявление о подрыве Каховской ГЭС: Украина хочет созвать Совбез ООН

В России после подрыва оккупантами Каховской ГЭС сделали циничное заявление. Кремль "решительно отверг" обвинения в ужасающем теракте и обвинил в случившемся украинские власти.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитируют российские пропагандисты. В то же время Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

В Кремле после ужасающего теракта на Каховской ГЭС, совершенного российскими оккупационными войсками, поспешили откреститься от причастности к преступлению.

"Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, всю ответственность несут украинские власти", — заявил Песков.

Он также выдал, что подрыв Каховской ГЭС является "преднамеренной диверсией", и попытался выставить Россию жертвой.

"Можем сейчас уже однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить. Кроме того, однозначно одной из целей этой диверсии было лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача воды в канал (Северокрымский канал. – Ред.). Резко сокращается", – выдал представитель государства-оккупанта и террориста.

Также Песков договорился до того, что Украина якобы сама устроила техногенную и экологическую катастрофу на своей территории из-за "провала контрнаступления".

"Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", – заявил Песков.

Тем временем Украина намерена инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Об этом гласит заявление Министерства иностранных дел Украины.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза", – заявили в МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает страны "Большой семерки" и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на Россию новых далекоидущих санкций, в том числе они должны затронуть российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой привести к максимально большому количеству жертв и разрушений", – подчеркнули украинские дипломаты.

В МИДе отметили, что многочисленные обсуждения теракта на Каховской ГЭС ранее происходили в российских пропагандистских СМИ, в том числе и на федеральных каналах РФ, что подтверждает, что это злодеяние планировалось заранее.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС – техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ", – отметили в МИДе.

Там напомнили что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, оккупированном россиянами, – Запорожской АЭС.

Учитывая это, Украина призывает международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС. И предпринять меры, чтобы остановить агрессора, чье безумие и преступления угрожают всему человечеству.

"Техногенное преступление РФ подтверждает высокую актуальность формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Призываем международных партнеров как можно быстрее присоединиться к ее реализации, в частности пунктов противодействия экоциду, ядерной и энергетической безопасности. Россия должна возместить все последствия своего преступления: как для людей, так и инфраструктуры и окружающей среды", – отмечено в заявлении МИДа Украины.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.

Российские пропагандисты тем временем несколько раз переобувались, комментируя подрыв Каховской ГЭС. Сначала они уверяли, что на объекте ничего не случилось, радовались тому, что украинские военные после прибывания воды вследствие теракта вынуждены были оставить плацдарм для дальнейшего освобождения Херсонщины, а когда масштабы катастрофы стали очевидными – принялись генерировать разнообразные фейки и обвинять во всем Украину.

Однако мир уловкам пропагандистов и террористов не поверил: западные лидеры один за другим называют именно Россию ответственной за ужасающий теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".