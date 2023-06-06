Северо-Крымский канал останется без воды: в "Укргидроэнерго" спрогнозировали последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции и плотины спровоцирует проблемы на территории юга Украины, которую временно удерживают ВС РФ. Крымский полуостров из-за этого останется без днепровской воды.

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В этом уверен генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Ситуацию он прокомментировал во вторник, 6 июня, в эфире объединенного национального телемарафона "Єдині новини".

Эксперт пояснил, что воды для наполнения Северо-Крымского канала не будет. Этот канал прекратил работу в 2014 году, но после полномасштабного вторжения в Украину россиянам удалось снова открыть его и воровать воду для оккупированного полуострова.

"Конечно, Северо-Крымский канал останется без воды. В Каховском водохранилище не будет воды, конечно, и в канале не будет, это само собой", – заявил Сирота.

Когда Силы обороны освободят полуостров от российских захватчиков, нашему государству придется "очень быстро" искать решение этой проблемы, добавил он в эфире "Мы – Украина".

Придется отстраивать ГЭС заново, потому что ремонтировать там будет нечего. "Мы построим на том самом месте и более красивую, и более мощную [станцию], и они [россияне] будут это видеть со своей стороны", – сказал гендиректор "Укргидроэнерго".

Как писал OBOZREVATEL:

– В населенных пунктах Херсонщины, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища.

– Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов уже успел пожаловаться, что Северо-Крымский канал может обмелеть.

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