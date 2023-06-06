Гауляйтер Аксенов после подрыва оккупантами Каховской ГЭС пожаловался на риск обмеления Северо-Крымского канала

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов пожаловался, что Северо-Крымский канал, по которому вода поступает на временно оккупированный полуостров, может обмелеть. Причина этого – подрыв Каховской гидроэлектростанции, совершенный российскими захватчиками в ночь на 6 июня.

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Отметим, что пропаганда страны-агрессора уже пытается выдать взрыв на ГЭС за "украинский обстрел". Лжецов не смущает, что настолько масштабные разрушения могли быть вызваны только детонацией заложенной взрывчатки внутри, а не внешним прилетом.

Гауляйтер Крыма утром 6 июня сообщил, что водохранилища на полуострове наполнены на 80%. Подтопление Крыму не грозит.

"Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", – заявил преступник.

Аксенов утверждает, что на полуострове есть достаточные запасы питьевой воды, а также проводятся работы по "минимизации потерь воды в канале".

Несмотря на "успокаивающие" заявления Аксенова, в сети уже появился план подвоза воды в Крыму.

Добавим, что работу Северо-Крымского канала Украина не контролирует с конца февраля 2022 года. Оккупантам удалось восстановить подачу днепровской воды на полуостров только после начала широкомасштабного вторжения.

Забор воды для Крыма производится в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Канал был перекрыт апреле в 2014-го. Пропагандисты писали, что его работа была восстановлена в марте 2022-го.

Еще в прошлом году, когда стало известно о том, что россияне заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал: в случае подрыва объекта Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда.

Как писал OBOZREVATEL:

– О взрыве на Каховской гидроэлектростанции имени П. С. Непорожнего российские пропагандистские информационные источники начали массово сообщать около 3:00 во вторник, 6 июня.

– В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Кроме того, что часть территории будет затоплена, некоторые населенные пункты останутся без водоснабжения, а южному региону грозит экоцид, существует потенциальная опасность для временно оккупированной Запорожской АЭС.

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