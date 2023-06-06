Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом": рассказ очевидца о теракте и почему Крым может остаться без воды на 10-15 лет

Каховская ГЭС после теракта Российской Федерации "посыпалась как карточный дом". По информации жителя Новой Каховки, выехавшего на подконтрольную Украине территорию, был только один взрыв – что подтверждает версию того, что оккупанты подорвали объект изнутри с помощью заложенной там взрывчатки.

Видео дня

Об этом пишет "Украинская правда" в Telegram. Преступление российских захватчиков угрожает экоцидом, затоплением ряда населенных пунктов. Кроме того, некоторые села, поселки и города могут остаться без питьевой воды, в том числе и временно оккупированный Крым.

Еще в 2022 году, когда стало известно о том, что россияне заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News заявлял, что в случае подрыва объекта полуостров останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда.

"Если они [оккупанты] ее взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", – говорил Данилов.

Он отмечал, что количество взрывчатки, которой захватчики заминировали гидроэлектростанцию, огромное.

Журналист и блогер Константин Рыженко отметил, что оккупанты смогли добиться подачи днепровской воды в Крым только после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ирония в том, что они сами же разрушили свое "достижение".

Как писал OBOZREVATEL:

– Пропагандистские информационные источники начали массово сообщать о взрыве на Каховской ГЭС около 3:00 во вторник, 6 июня. Станция находится в 3 км от Новой Каховки Херсонской области.

– В результате разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала падать, затапливая территории. Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

– Оккупанты также подорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС – это ущерб минимум на миллиард долларов, не считая затрат на восстановление плотины.

– Эвакуация (по состоянию на 9:00 вторника) была объявлена в Николаевке, Ольговке, Львово (Бериславский район), Тягинке, Понятовке, Ивановке, Токаревке, Приднепровском, Садовом Херсонской области и частично в Херсоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!