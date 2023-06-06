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Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом": рассказ очевидца о теракте и почему Крым может остаться без воды на 10-15 лет

Дарья Дурова
War
2 минуты
23,3 т.
Подрыв Каховской ГЭС оставит Крым без воды

Каховская ГЭС после теракта Российской Федерации "посыпалась как карточный дом". По информации жителя Новой Каховки, выехавшего на подконтрольную Украине территорию, был только один взрыв – что подтверждает версию того, что оккупанты подорвали объект изнутри с помощью заложенной там взрывчатки.

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Об этом пишет "Украинская правда" в Telegram. Преступление российских захватчиков угрожает экоцидом, затоплением ряда населенных пунктов. Кроме того, некоторые села, поселки и города могут остаться без питьевой воды, в том числе и временно оккупированный Крым.

Еще в 2022 году, когда стало известно о том, что россияне заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Sky News заявлял, что в случае подрыва объекта полуостров останется без водоснабжения на 10-15 лет или даже навсегда.

"Если они [оккупанты] ее взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", – говорил Данилов.

Он отмечал, что количество взрывчатки, которой захватчики заминировали гидроэлектростанцию, огромное.

Журналист и блогер Константин Рыженко отметил, что оккупанты смогли добиться подачи днепровской воды в Крым только после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ирония в том, что они сами же разрушили свое "достижение".

Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом": рассказ очевидца о теракте и почему Крым может остаться без воды на 10-15 лет

Как писал OBOZREVATEL:

– Пропагандистские информационные источники начали массово сообщать о взрыве на Каховской ГЭС около 3:00 во вторник, 6 июня. Станция находится в 3 км от Новой Каховки Херсонской области.

– В результате разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала падать, затапливая территории. Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

– Оккупанты также подорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС – это ущерб минимум на миллиард долларов, не считая затрат на восстановление плотины.

– Эвакуация (по состоянию на 9:00 вторника) была объявлена в Николаевке, Ольговке, Львово (Бериславский район), Тягинке, Понятовке, Ивановке, Токаревке, Приднепровском, Садовом Херсонской области и частично в Херсоне.

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