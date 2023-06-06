Оккупанты получили противоположный эффект': Маляр намекнула, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступление ВСУ

В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию со взрывом дамбы в Новой Каховке, к чему прибегли оккупанты, пытаясь предотвратить масштабное контрнаступление ВСУ. Своими действиями Россия достигает противоположного эффекта, повышая мотивацию украинских защитников и создавая серьезные проблемы на тех территориях Украины, которые временно контролирует армия захватчиков.

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Об этом сообщила замглавы оборонного ведомства Анна Маляр на своем Telegram-канале. По сути оккупанты в очередной раз показали свою недальновидность.

"В настоящее время в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсона и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. То есть россияне, пытаясь помешать контрнаступательной операции и отвлечь внимание общества от событий в Белгородской области, только и получили противоположный эффект", – заметила она.

Кроме того, Маляр добавила, что после подрыва ГЭС на Херсонщине были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смываю российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как отреагировали международные лидеры на очередное военное преступление россиян в Новой Каховке, которое привело к стихийному бедствию и техногенной катастрофе. Политики единогласно осуждают поступки оккупантов и подчеркивают, что все ответственные за наводнение понесут наказание.

Свою позицию относительно взрыва Каховской ГЭС озвучили и артисты. Украинские звезды гневно отреагировали на экоцид, еще раз напомнив, что россияне только и умеют, что убивать, разрушать и насиловать.