В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток: за две недели деоккупировано 8 населенных пунктов. Карта

В течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военнослужащие освободили от оккупантов 8 населенных пунктов. В Минобороны подтвердили освобождение, в том числе, села Пятихатки в Запорожской области.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение недели выполнили более 10 тыс. огневых задач. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период украинскими воинами было освобождено всего 8 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км. Активная работа сил обороны таврического направления продолжается.

В Минобороны Украины отметили, что за прошедшую неделю российские оккупанты понесли существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых. Кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 россиян.

Также нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.

На востоке Украины враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. Войска РФ перебросили туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов.

Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои – произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках.

Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях украинские войска не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов. За прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал 277 тыс. боеприпасов.

Напомним, Силы обороны Украины 18 июня продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов. Однако они могут временно остановить эти усилия, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о важных шагах для контрнаступления. Он отметил, что сейчас задача номер один – обеспечить военных всем необходимым для наступательных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины на фронте проводят как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. При том, что враг имеет авиационное и артиллерийское преимущество, ни одна из наших позиций не потеряна и враг не смог продвинуться.