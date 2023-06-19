Зеленский заявил о важных шагах для контрнаступления и поименно отметил Героев

Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе запланированы новые коммуникации с партнерами по усилению украинской армии на фронте. Он подчеркнул, что воины Сил обороны уверенно двигаются вперед – позиция за позицией, шаг за шагом.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 480-го дня войны с Россией. Президент отметил, что сейчас задача номер один – обеспечить военных всем необходимым для контрнаступления ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Был на этой неделе "Рамштайн", и главное – это скорость поставок. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами – именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто сейчас в бою, на позициях и на боевых постах. Отдельно Зеленский отметил роту ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады во главе с главным сержантом Рустамом Мустафаевым.

Также он вспомнил об экипаже бронированной машины разминирования 70-го отдельного полка поддержки – старшего сержанта Николая Никандрова и младшего сержанта Романа Лисина.

Глава государства также отметил главного сержанта Василия Ковилина и командира взвода Дениса Зеленого, 4-й батальон оперативного назначения, 1-я Президентская бригада Нацгвардии.

"Спасибо! Ребята выполняют задания в Луганской области, под Белогоровкой", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский обратился к украинским пограничникам. "Луцкий и Львовский пограничные отряды. Старший солдат Василий Куцик, Авдеевское направление, – очень эффективный в отражении штурмов. Спасибо! Сержант Вадим Дружина, Северское направление, – успешно "минусует" солдат и технику врага. Спасибо!" – подчеркнул президент.

Особенную благодарность он выразил защитникам неба.

"За неделю более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага. Спасибо, наши пилоты! За семь дней уничтожено почти три десятка ракет и около полусотни ударных дронов. А отдельно отмечу защитников неба Киевщины. 96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил – спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены, а значит, жизнь наших людей была спасена", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отметил, что, несмотря на то, что в России рассказывают басни об уничтожении украинских ЗРК Patriot, все системы пока целые и невредимые находятся на боевом дежурстве и сбивают российские ракеты. Единственное, что сейчас должно волновать государство-террориста – что оно потеряет временно оккупированные территории.

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