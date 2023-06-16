ВСУ держат позиции и постепенно продвигаются вперед: в Минобороны рассказали о ситуации на передовой

Силы обороны Украины на фронте проводят как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. При том, что враг имеет авиационное и артиллерийское преимущество, ни одна из наших позиций не потеряна и враг не смог продвинуться.

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О ходе боев и ситуации на фронте в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на востоке Украины Силы обороны ведутся как оборонительные, так и контрнаступательные действия, тогда как на южном фронте – активно наступают на нескольких направлениях.

Ситуация на восточном фронте

Так, в восточных регионах враг пытается вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия на нескольких направлениях, в частности на Лиманском, уточнила представительница Минобороны.

Между тем, на Бахмутском направлении наблюдается снижение интенсивности боевых действий. Там наши бойцы занимают господствующие высоты и лесополосы и ведут наступательные действия на отдельных участках с целью вытеснить вражеские подразделения из подступов к Бахмуту.

Со своей стороны оккупанты, по словам Маляр, изо всех сил пытаются остановить наступление Сил обороны. На указанном направлении сосредоточено большое количество российских войск, также к ним постоянно прибывает подкрепление и перебрасываются подразделения из других направлений.

Ситуация на южном фронте

Силы обороны добиваются тактического успеха практически на всех участках и направлениях, где ведут наступательные действия.

"Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сегодняшний день до двух километров на каждом направлении", – отметила Маляр.

Также, по ее словам, наши войска закрепляются на некоторых освобожденных позициях и в населенных пунктах.

Опять же, пытаясь остановить украинское наступление, оккупанты стягивают подкрепление с других направлений и увеличивают огневое влияние. Так происходит, в частности, на Бердянском и Мариупольском направлениях. Кроме того, украинские подразделения сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении наши защитники продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Украинские воины имеют значительное преимущество перед врагом в качестве, точности и мотивации своих действий;

– защитники Украины продолжают укреплять северные рубежи нашего государства. На северной границе за последнюю неделю вырыто более пяти тысяч метров траншей и два с половиной километра противотанковых рвов;

– на Таврическом направлении украинские воины продолжают выбивать врага с занимаемых позиций. За сутки там произошло 36 боевых столкновений.

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