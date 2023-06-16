'Силы обороны продолжают идти вперед': Сырский посетил воинов ВСУ на передовом Бахмутском направлении. Видео

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинов ВСУ на передовой.

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Об этом Сырский рассказал в Telegram и обнародовал кадры с фронта. Он рассказал об успехах ВСУ в этом направлении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Командующий отметил, что оккупанты продолжают опрокидывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении. Однако украинские воины имеют значительное преимущество перед врагом в качестве, точности и мотивации своих действий, подчеркнул Сырский.

Совместно с командирами бригад и тактических группировок были определены главные задачи и спланированы дальнейшие действия наших военных на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что вместо "вагнеровцев" под Бахмутом начали появляться российские десантники.

"Мы должны избивать врага и продолжить те традиции, которые были у нас осенью, когда мы разбили врага и освободили почти 12 тысяч квадратных километров территории. Несмотря на то, что против вас стоят российские десантники, они покидают позиции, потому что они вас боятся. Я знаю, что вы те ребята, те бойцы, которые смогут выполнить любую задачу, невзирая на количество врага и его вооружение", - сказал Сырский.

"Мы сломаем хребет этому зверю и будем дальше освобождать наши земли", – добавил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками поблагодарил наших защитников за ловкую работу и продвижение вперед.

"В частности отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр", - написал Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как ВСУ минусируют технику врага под Бахмутом.

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