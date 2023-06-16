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"Силы обороны продолжают идти вперед": Сырский посетил воинов ВСУ на передовом Бахмутском направлении. Видео

Надежда Данищук
War
1 минута
3,1 т.
'Силы обороны продолжают идти вперед': Сырский посетил воинов ВСУ на передовом Бахмутском направлении. Видео

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинов ВСУ на передовой.

Видео дня

Об этом Сырский рассказал в Telegram и обнародовал кадры с фронта. Он рассказал об успехах ВСУ в этом направлении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы). 

"Силы обороны продолжают идти вперед": Сырский посетил воинов ВСУ на передовом Бахмутском направлении. Видео

Командующий отметил, что оккупанты продолжают опрокидывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении. Однако украинские воины имеют значительное преимущество перед врагом в качестве, точности и мотивации своих действий, подчеркнул Сырский.

Совместно с командирами бригад и тактических группировок были определены главные задачи и спланированы дальнейшие действия наших военных на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что вместо "вагнеровцев" под Бахмутом начали появляться российские десантники.

"Мы должны избивать врага и продолжить те традиции, которые были у нас осенью, когда мы разбили врага и освободили почти 12 тысяч квадратных километров территории. Несмотря на то, что против вас стоят российские десантники, они покидают позиции, потому что они вас боятся. Я знаю, что вы те ребята, те бойцы, которые смогут выполнить любую задачу, невзирая на количество врага и его вооружение", - сказал Сырский.

"Мы сломаем хребет этому зверю и будем дальше освобождать наши земли", – добавил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками поблагодарил наших защитников за ловкую работу и продвижение вперед.

"В частности отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр", - написал Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как ВСУ минусируют технику врага под Бахмутом.

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