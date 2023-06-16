'Выбивают россиян с позиций': Сырский показал, как ВСУ минусуют технику врага под Бахмутом. Видео

На востоке украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Под Бахмутом артиллеристы 28 ОМБр уничтожили две единицы российской бронетехники.

Видео дня

Видео уничтожения показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он добавил, что защитники успешно выбивают россиян с позиций на Бахмутском направлении.

"Артиллерия 28 ОМБр на Бахмутском направлении уничтожает две единицы вражеской техники. Враг стабильно теряет броню под Бахмутом, наши воины выбивают россиян с позиций", – прокомментировал Сырский.

По словам командующего СВ ВСУ, на востоке ситуация остается напряженной. Враг продолжает стягивать под Бахмут свои самые боеспособные подразделения.

"Обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной. Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой авиации по позициям наших войск", – отметил Сырский.

Он добавил, что в тяжелых боях украинские воины продолжают освобождать родную землю в Донецкой области.

"Мы продолжаем вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы нуждаются в периодической корректировке и уточнении. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения... Как и всегда, мы знаем, что мы делаем, для чего и как", – заверил Сырский.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что "стратегически неважный" Бахмут стоил России 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Около трети из них были военнослужащими российской армии, остальные – наемники, в частности, ЧВК "Вагнер".

Между тем, по подсчетам Минобороны Британии, на каждые захваченные 48 см в Бахмуте войска РФ теряли солдата.