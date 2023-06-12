На каждые захваченные 48 см в Бахмуте войска РФ теряли солдата – Минобороны Великобритании

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России понесли огромные потери, пытаясь оккупировать город-крепость Бахмут в Донецкой области. На каждые захваченные 48 см территории приходится как минимум один убитый или раненый оккупант.

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Об этом написали на официальном Twitter-аккаунте британского ведомства в воскресенье, 11 июня. Там также рассказали о планах РФ захватить всю территорию Донецкой и Луганской области Украины.

В Минобороны страны отметили, что оккупировать весь Донбасс россияне мечтали за 10-14 дней. Такие планы они построили еще в феврале 2022 года – в начале полномасштабного вторжения. Однако, как известно, спустя полтора года великой войны сделать это оккупанты так и не смогли.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил ранее, что во время боев за Бахмут армия РФ потеряла десятки тысяч человек. Чтобы занять очередной квартал разрушенного города, захватчикам в буквальном смысле приходилось идти по трупам своим солдат.

Потери наемников с осени прошлого года составили более 22,8 тыс. человек. При этом потери украинской армии в 7,5 раз меньше.

В то же время президент США Джо Байден 21 мая заявил, что Россия потеряла в этом сражении более 100 тысяч военных. Такую же цифру озвучил и спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Бахмуте 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины подтвердили продвижение под Бахмутом Донецкой области. Пока украинские защитники закрепляются на отвоеванных у российских оккупантов позициях.

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