Данилов об обороне Бахмута: потери Украины в 7,5 раз меньше, чем у россиян

Российская террористическая армия во время боев за Бахмут Донецкой области потеряла десятки тысяч человек. Чтобы занять очередной квартал разрушенного города, захватчикам в буквальном смысле приходилось идти по трупам своим солдат.

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При этом потери украинской армии в разы меньше, по сравнению с войсками РФ. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, с осени прошлого года военно-политическое руководства страны-агрессора России начало использовать осужденных для боев в Бахмуте.

С того времени, по словам Данилова, потери наемников составили более 22,8 тыс. человек. При этом секретарь СНБО подчеркнул, что потери украинской армии в 7,5 раз меньше.

"С сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили", – сказал Данилов.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном направлении фронта усугубляется, враг усилил свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z". Однако, несмотря на это, на отдельных участках есть продвижение сил обороны Украины.

Ранее в британской разведке сообщили, что в Бахмуте в последние дни Россия проводит ротацию своих сил. При этом все большую роль на указанном направлении начинают играть российские воздушно-десантные войска: туда уже переброшены части 76-й и 106-й дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сырский обратил внимание, что на фоне уменьшения каких-либо активных действий в Бахмуте войска РФ усиливают обстрелы территории с тяжелого вооружения. В основном захватчики используют артиллерию и минометы.

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