Сырский: ВСУ контратакуют врага на востоке, ситуация сложная, но есть продвижение

Ситуация на Восточном направлении фронта усугубляется, враг усилил свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z". Однако, несмотря на это, на отдельных участках есть продвижение сил обороны Украины.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что группировки, которые российское командование бросило на помощь оккупантам, состоят из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях.

По словам Сырского, войска противника перешли к ведению наступательных действий в районах Максютовки, Новоселовского, Куземовки, Макеевки, Белогоровки, Спорного, пытаясь прорвать оборону наших войск и развить наступление. Бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

Накануне генерал-полковник побывал в указанных районах для оперативного решения проблемных вопросов прямо на месте. Такой формат работы позволяет владеть информацией о реальной ситуации, не по докладам и рапортам. При правильном подходе и кропотливом труде защитники могут добиться успеха, даже несмотря на численное преимущество врага.

"Как пример, хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которая не только отразила атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковала и на его "плечах" продвинулась вперед на 400 метров", – рассказал командующий.

"Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса ", – добавил Сырский.

Напомним: ранее военный ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что государство-террорист Россия бросила на фронт дополнительную живую силу, в частности ЧВК "Шторм Z". Ее сформировали из значительного количества российских заключенных и добавляют к регулярным подразделениям российских оккупационных войск для осуществления так называемых "мясных штурмов".

Основная задача этого "расходного материала" – максимально приблизиться к Силам обороны и хотя бы минимально "закопаться". После этого зеков ликвидируют, а на их место приходят другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в британской разведке сообщили, что в Бахмуте в последние дни Россия проводит ротацию своих сил. При этом все большую роль на указанном направлении начинают играть российские воздушно-десантные войска: туда уже переброшены части 76-й и 106-й дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ;

– ранее Сырский обратил внимание, что на фоне уменьшения каких-либо активных действий в Бахмуте войска РФ усиливают обстрелы территории с тяжелого вооружения. В основном захватчики используют артиллерию и минометы.

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