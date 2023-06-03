Разведка Британии: российские десантники играют все большую роль в Бахмуте

В Бахмуте в последние дни Россия проводит ротацию своих сил. Наемники частной военной компании "Вагнер" завершали отход в тыл, им на смену российское командование перебрасывало регулярные части армии РФ.

Видео дня

Все большую роль в Бахмуте начинают играть российские воздушно-десантные войска: туда уже переброшены части 76-й и 106-й дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ. О движениях российской армии на Бахмутском направлении рассказали в разведке Британии.

По данным британской разведки, Россия продолжала перебрасывать регулярные части в Бахмут, а штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершали отход в тыл.

Как отмечено в сводке Минобороны Британии, российские ВДВ играют все более важную роль в Бахмуте: в этот сектор сейчас переброшены части 76-й и 106-й дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ.

И это не очень хорошая новость для России и ее оккупационного контингента на территории Украины.

"ВДВ сильно деградировала по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Тем не менее, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений в качестве незадействованного резерва. Поскольку вместо этого они были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы", – подчеркнули в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что Россия столкнулась с дилеммой из-за рейдов российских добровольцев в Белгородскую область. Теперь российское командование раздумывает, куда бросить больше сил: укреплять оборону в приграничных регионах России или усиливать свои рубежи на оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что разведка Британии указала на перелом в войне и влияние партизанских атак и подчеркнула, что Россия теряет инициативу.