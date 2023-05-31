Россия теряет инициативу: разведка Британии указала на перелом в войне и влияние партизанских атак

С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в развязанной ею войне в Украине, вместо того, чтобы активно продвигаться к своим собственным военным целям. Государство-агрессор добилось незначительного успеха по нейтрализации усовершенствованной ПВО Украины и уничтожению украинских контратакующих сил.

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При этом на земле РФ передислоцировала силы безопасности для реагирования на партизанские атаки на западе России. Об этом сказано в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии.

Отмечается, что с целью уничтожения украинских систем ПВО и других военные объектов в течение мая 2023 года Россия провела уже 20 ночных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет в глубине Украины.

"В оперативном плане российские командиры, вероятно, пытаются создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, произойдет украинская контратака", – предположили британские разведчики, отметив, что эти планы были подорваны необходимостью направить незадействованные силы на заполнение брешей в линии фронта вокруг Бахмута.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что цель суперзатратных ракетных обстрелов Киева Россией состоит в попытках поднять градус патриотической истерии внутри страны-агрессора. Украинская столица остается маниакальной и недостижимой целью кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ прокомментировали заявление министра обороны страны-террориста России Сергея Шойгу о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot. Спикер Юрий Игнат опроверг эту информацию, подчеркнув, что комплекс цел и невредим.

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