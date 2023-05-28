Россия вывела на фронт ПВК 'Шторм Z': откуда она взялась и кто в ней воюет

Государство-террорист Россия бросила на фронт дополнительную живую силу, в частности ЧВК "Шторм Z". Ее сформировали из значительного количества российских заключенных и добавляют к регулярным подразделениям российских оккупационных войск для осуществления так называемых "мясных штурмов".

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Об этом в эфире телемарафона рассказал военный ВСУ, воюющий на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко. Он пояснил, что основная задача этого "расходного материала" – максимально приблизиться к Силам обороны и хотя бы минимально "закопаться". После этого зеков ликвидируют, а на их место приходят другие.

Военный уточнил, что таких "мясных штурмов" может быть 10-12 за один день плюс дополнительно ночью. Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.

Федоренко отметил, что эти захватчики немотивированы, однако работает система принуждения – они проводят ударно-штурмовые действия и представляют угрозу.

Напомним: пленный российский оккупант, наемник ЧВК "Ветераны" Сергей Булычев из Забайкальского края РФ, ранее судимый, рассказал о "порядках" в рядах захватчиков. Он пожаловался, как страшно ему было попасть на фронт практически без подготовки.

"Забросили, если убьют – нас вроде бы и не было. Потому что нет жетонов, ничего не взяли, никаких опознавательных знаков. Как нас узнают? И просто куда-то забросили, там постоянные бомбардировки. Мы по сути нигде и не числимся, наемники. И если всех нас убьют – равносильно, что нас не было", – жаловался оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в "ДНР", в районе Соледара, сбежали 7 мобилизованных российскими оккупантами зеков. Российские спецслужбы уже поймали часть из них;

– завербованные в ряды российской армии заключенные устроили смертельную перестрелку в Луганской области. В результате погибли двое участников конфликта, еще один оккупант получил ранение средней тяжести.

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