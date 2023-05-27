'Стреляли со всех сторон, мы не знали, где нас выбросили': пленный из ЧВК 'Ветераны' пожаловался на 'порядки' в рядах оккупантов. Видео

Пленный российский оккупант, наемник ЧВК "Ветераны" Сергей Булычев из Забайкальского края РФ, ранее судимый, рассказал о "порядках" в рядах захватчиков. Он пожаловался, как страшно ему было попасть на фронт, практически без подготовки, а встречу с ВСУ россиянин называет "спасением".

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Видео допроса пленного опубликовал в Telegram командир Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Оккупант рассказал, что в военкомате предложили "списать" все судимости, если поедет на войну, а в контракте была указана хорошая зарплата.

Однако прибыв в Украину бывший осужденный понял, что все не будет так гладко. Наемников закинули на передовую, как мясо.

"Постоянно взрывается. Только слышишь, как осколки над головой и деревья падают. Не вылезть, ни голову не высунуть. Мы даже по нужде ходили там прямо, в этой яме. Потому что было страшно вылезть, все рвалось", – рассказал Булычев.

"Закинули, если убьют – нас как будто и не было. Потому что ни жетонов, ничего не взяли, никаких опознавательных знаков. Как нас опознают? И просто куда-то закинули, там постоянные бомбежки. Мы по сути нигде и не числимся, наемники. И если всех нас убьют – равносильно, что нас не было", – жаловался оккупант.

"Мы сидели двое суток без еды, без воды, в яме, боялись вылезти. Со всех сторон стреляли. Непонятно, где мы находились даже. Потому что нас закинули ночью. В общем, страшно. Потом взрывы-взрывы – мы так и не вылазили. Потом пришли солдаты Украины – и тут оказались. А так, не знаю, мы, наверное, там бы и померли", – отметил россиянин.

Напомним: другой пленный оккупант из ЧВК "Ветеран" рассказал, как его отправили на фронт без подготовки и угрожали убийством за отказ воевать.

"Мы все вместе, все три роты, сказали, что мы не поедем никуда, у нас ни подготовки, ничего нет, какая передовая. Нам сказали, если вы не поедете, мы вас сейчас загрузим в КамАЗ и вас больше никто не увидит. Бежать не знаю куда..." – сказал пленный.

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