'Сказали, что погрузят в КамАЗ и больше никто нас не увидит': пленный из ЧВК 'Ветеран' пожаловался, что россиян гонят на войну угрозами. Видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом взяли в плен оккупанта из ЧВК "Ветеран". Он рассказал, как его отправили на фронт без подготовки и угрожали убийством за отказ воевать.

Видео дня

Видео допроса пленного опубликовал Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. "Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На видео "ветеран" рассказал, что "обучение никакого не проходил", а о том, что попадет на передовую, ему тоже "не сказали".

"Мы все вместе, все три роты, сказали, что мы не поедем никуда, у нас ни подготовки, ничего нет, какая передовая. Нам сказали, если вы не поедете, мы вас сейчас загрузим в "КамАЗ" и вас больше никто не увидит. Бежать не знаю куда..." – сказал пленный.

Он рассказал, что подписал контракт с ЧВК 5 апреля.

"У меня долг по алиментам большой. Если подписываешь больше чем на два года, выплаты президентские. Меня должны были отправить в роту обеспечения в тылу, а попал в этот. Хотел расторгнуть контракт, сказали, дают срок 11 лет вроде", – рассказал пленный.

По его словам, по дороге на передовую его подразделение ночевало в коровниках, "переделанных под часть", там же происходило и распределение на роты.

"Двухсотые каждый день, на моей позиции выжил только я. Считаю, что мне вообще сильно повезло", – признался пленный захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Семь украинских разведчиков взяли в плен 22 оккупанта из спецподразделения минобороны РФ "Шторм". Также были подбиты два "Тигра" и БМД врага – сбежать с поля боя смог только танк.

– Штурмовики ВСУ взяли в плен захватчика, который поблагодарил за то, что его "изящно" взяли в плен.