Оккупант поблагодарил украинских воинов, что его 'изящно' взяли в плен. Видео

Украинские штурмовики поймали очередного российского захватчика. Оккупант с испуга рассмешил наших воинов "правильной" оговоркой.

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О курьезном случае рассказали защитники Третьей отдельной штурмовой бригады. Они опубликовали соответствующее видео.

Бойцы 1 мехбата этой бригады взяли в плен оккупанта и решили снять с ним короткий ролик для собратьев.

Автор видео попросил пленника передать поздравление штурмовикам бригады и поблагодарить за то, что его "красиво взяли в плен".

"Передаю привет третьей штурмовой. Спасибо за то, что меня изящно взяли в плен", – сказал оккупант, почему-то заменив слово "красиво".

Стоявшие рядом штурмовики громко рассмеялись на такое заявление оккупанта.

"Изящно? Сильно, красиво, да?", – не сдержал смеха автор ролика.

"Берем в плен "изящно", – иронически прокомментировали штурмовики свое видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты признаются, что часто их товарищи попадают в плен в ВСУ из-за пьянства, царящего в рядах войск РФ. Они не скрывают, что в дальнейшем исчезновение солдат командование преподносит как "героические" поступки.

В сеть также попало очередное признание наемника оккупационной армии РФ в том, какое плохое у них командование. Он посетовал, что несчастных "мобиков" заставили покупать военную амуницию и отправили на штурм позиций ВСУ вместо обещанного отпуска.

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