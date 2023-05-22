Семь украинских разведчиков взяли в плен 22 оккупанта из группировки 'Шторм'. Видео

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд для возвращения наших военных из российского плена. Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка захватили 22 оккупанта из специального подразделения минобороны РФ "Шторм".

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Такое количество захватчиков взяли в плен семеро наших разведчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роберт Бровди, командир подразделения аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр". Он опубликовал кадры боя между 59-й ОМПБр и оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, как украинские военные ударили по колонне российской техники, которая двигалась к позициям наших военных. Были подбиты два бронеавтомобиля "Тигр", БМД и еще одна машина врага – сбежать с поля боя смог только танк.

В той колонне двигалось большое количество оккупантов-штурмовиков. После артподготовки наши разведчики пошли на штурм места, в котором засели эти захватчики после боевого столкновения. Украинским бойцам удалось закрепиться на этой позиции.

После этого российские спецназовцы начали поочередно выходить из своего укрытия, а наши защитники брали их в плен. Впоследствии пленных оккупантов в несколько этапов отвезли на машине в другое место, предварительно забрав у них боеприпасы, каски и бронежилеты.

"Мадяр" отметил, что спецподразделение "Шторм" в РФ создали в прошлом году специально для участия в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские штурмовики поймали очередного российского захватчика. Оккупант поблагодарил украинских воинов за то, что его "изящно" взяли в плен.

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