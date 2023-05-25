'Боевые' потери: завербованные в армию РФ российские зеки убили друг друга прямо на позициях

Завербованные в ряды российской армии заключенные устроили перестрелку со смертельным исходом на Луганщине. В результате погибли два участника конфликта, еще один оккупант получил ранения средней тяжести.

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Командир подразделения, в котором служили зэки, записал их в боевые потери. Подробности "самоденацификации" оккупантов рассказал Telegram-канал "Досье Шпиона".

Решение российского минобороны о вербовке заключенных из российских тюрем и колоний в ряды ВС РФ привело к последствиям, которых точно не ожидали в военном командовании государства-агрессора.

"В конце апреля 2023 года в распоряжение ОГ "Белгород" поступило несколько групп новоиспеченных военнослужащих – вчерашних заключенных, которые были завербованы представителями МО РФ. Вместо отбывания наказания заключенным было предложено искупить свой долг перед родиной службой в СВО. Это уже сыграло злую шутку с некоторыми подразделениями МО. Для бывшего заключенного офицер – не авторитет. Неисполнение приказа – самое невинное, что могут себе позволить такие военнослужащие. А послать нах*й офицера – само-собой полагающееся явление", – отмечено в сообщении.

После десятидневной подготовки одна из сформированных из заключенных рот отправилась на усиление позиций 2-й гвардейской общевойсковой армии на Луганском направлении. Спустя несколько дней пребывания на фронте российские зэки устроили перестрелку со смертельным исходом.

"20 мая двое военнослужащих роты "Z", находясь в блиндаже на позициях подразделения, вступили в словесный конфликт. В ходе ссоры военнослужащий с позывным "Доцент" открыл огонь из АК-74 по своему сослуживцу с позывным "Керя". Последний, будучи раненым, бросил гранату под ноги своему обидчику. В результате оба военнослужащих погибли от полученных ранений. Третий военнослужащих, который находился с ними в блиндаже и стал свидетелем конфликта, получил ранения средней степени тяжести", – отмечает автор канала.

При этом командир подразделения, где произошло ЧП, решил перестраховаться – и соврал вышестоящему начальству о произошедшем, так что не исключено, что в скором времени на какой-то школе где-то в российской глубинке появится новая мемориальная доска с очередным "героем России".

"Командир подразделения решил не усложнять себе жизнь и принял "Соломоново" решение – списать погибших как "боевые потери", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Иркутской области РФ убили наемника ЧВК "Вагнер". "Вагнеровец" по имени Юрий за день до гибели вернулся из Украины домой и собрался отпраздновать это знаменательное событие с приятелем.

В ходе празднования между россиянами возникла перепалка, которую завершил приятель наемника, схвативший ружье и пристреливший оккупанта на месте.