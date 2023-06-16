ВСУ продолжают выбивать врага: на Таврическом направлении уничтожены четыре роты оккупантов и десятки единиц техники

На Таврическом направлении украинские воины продолжают выбивать врага с занимаемых позиций. За сутки там произошло 36 боевых столкновений.

Видео дня

Враг потерял 53 единицы техники и вооружений, 3 склада БК, а также более четырех рот убитыми и ранеными. Новости с Таврического направления сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский

"Силы обороны продолжают выбивать врага с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили свыше четырех рот", – отметил он.

Также Тарнавский сообщил, что за сутки были уничтожены или повреждены 53 единицы военной техники российских оккупантов. В частности, враг потерял:

– 12 танков,

– 6 единиц БМП,

– 6 ББМ,

– 3 МТ-ЛБ,

– БТР,

– гаубицу 2А65 "Мста-Б",

– 2 БПЛА Zala,

– автомобильную технику.

"Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага. Работаем и двигаемся к победе", – добавил командующий ОСУВ "Таврия".

Напомним, утром 16 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне ВСУ отминусовали еще 590 оккупантов и 19 артсистем врага. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 218 500 человек.

Также подтвердилась информация, распространенная 14 июня провоенными каналами РФ, о том, что украинские воины нанесли удар по российской дивизии под Кременной, которая готовилась идти в наступление на украинские позиции. "Военкоры" жаловались, что оккупанты два часа "стояли толпой на одном месте и ждали" приказа командира. В это время по ним ударили РСЗО HIMARS и артиллерия ВСУ.

В сеть попало видео упомянутого удара, который эксперты назвали "одним из самых смертоносных ударов HIMARS" по российским войскам за время полномасштабной агрессии. Безвозвратные потери захватчиков в живой силе превысили 100 человек.